Путин будет провоцировать Украину на новую войну

В эфире на "Эхо Москвы" Алексей Нарышкин спросил меня, надо ли вступаться за жителей Донбасса, если вооруженные силы Украины начнут их "утюжить". Я ответил, кажется, чересчур общим образом — о причинно-следственных связях, которые не следует путать…

Между тем, подлог носит очень практический характер — и путаница, которую устраивают в этом пункте государственные провокаторы, чревата новой большой кровью. Поэтому — не поленимся вернуться к вопросу и внести полную ясность.

Вооруженные силы Украины (в самом драматическом варианте развития событий) могут начать "утюжить" на Донбассе российских оккупантов. Тех самых трактористов в форме, купленной в Военторге. Разумеется, как на всякой войне, это повлечет за собой и новую гибель мирных людей…

Можно ли этого избежать?

Легко.

Если Россия действительно озабочена судьбой мирных жителей Донбасса, она должна убрать оттуда свои вооруженные силы и прекратить финансирование этой преступной международной авантюры, вот и все. И нет военной проблемы. Никто не будет бомбить жилые кварталы Луганска, даже не надейтесь.

Останется проблема политическая, и очень серьезная.

Россия, заварившая эту сепаратистскую кашу, несет, разумеется, полную ответственность за людей, которым она заморочила голову и, в рамках операции по отторжению Донбасса от Украины, пораздавала свои паспорта. Этим людям, в процессе прекращения оккупации, должна быть предоставлена возможность переехать в Россию. Права и безопасность тех из них, кто захочет остаться в Украине, должны быть определены и обеспечены международными гарантиями…

Все это — очень большая головная боль, но надо ясно понимать, что путинская Россия выступает тут со стороны боли, а не со стороны анальгина.

Описанный мною идеальный план, разумеется, воплощен в жизнь не будет: Путин из Донбасса не уйдет. Война ему — мать родна.