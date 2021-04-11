11.04.2021, 17:08
ВИДЕО | Эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес устроила скандал на антикоронавирусном митинге(29)
Сегодня в центре Таллинна в очередной раз собрались противники коронавирусных ограничений. Если сначала акция проходила мирно, то во второй половине дня ситуация обострилась, в связи с чем было задержано несколько человек.
Эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес устроила скандал, защищая мужчину, задержанного за оскорбление полицейского.
”Разве только полиция имеет право на свободу свободу слова? Создается именно такое впечатление! Эстония — демократичная страна. Оскорбления встречаются везде и каждый день, так что теперь за это задерживать? Аллилуйа, Эстонская Республика! У вас есть дети? Как вы будете смотреть им дома в глаза?” — обратилась Ильвес к полицейским. Смотрите видео!
Более подробно о том, как сегодня прошли протесты, читайте ЗДЕСЬ.
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