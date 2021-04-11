ВИДЕО | Эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес устроила скандал на антикоронавирусном митинге

”Разве только полиция имеет право на свободу свободу слова? Создается именно такое впечатление! Эстония — демократичная страна. Оскорбления встречаются везде и каждый день, так что теперь за это задерживать? Аллилуйа, Эстонская Республика! У вас есть дети? Как вы будете смотреть им дома в глаза?” — обратилась Ильвес к полицейским. Смотрите видео!