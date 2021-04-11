Управа напоминает: владельцы питомцев обязаны за ними убирать!

”Мы постоянно обращаем внимание на то, чего где-то не хватает, и всегда ждем от пыхья-таллиннцев предложений, что можно исправить. Важно, чтобы все, кто выходит на прогулку, в одиночку, с семьей или четвероногим другом, чувствовали себя хорошо”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

В апреле в районе будет установлено 13 новых скамеек, 20 мусорных урн и 5 урн для собачьих экскрементов.

Жителей района особо интересовало, где будут новые контейнеры для экскрементов собак. Они расположатся: на Мериметса теэ (со стороны бульвара Кольде), на бульваре Кольде, 92 (со стороны ул. Сыле), в сквере Кальма (со стороны ул. Вана-Каламая), рядом с центром культуры ”Сальме” и на перекрестке улиц Каларанна и Вана-Каламая со стороны тротуара.

Управа Пыхья-Таллинна напоминает, что владельцы питомцев обязаны за ними убирать. Ведь все жители города хотят, чтобы дворы, парки и площадки были чистыми.

Согласно правилам содержания собак и кошек в городе Таллинн, владелец животного обязан держать питомца под контролем, убирать за ним и не выпускать гулять одного. Экскременты животного следует выбрасывать в специальный контейнер или ближайшую мусорную урну.

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