ФОТО: "Калев/Крамо" - победитель эстонско-латвийской лиги

Эстонский клуб считался фаворитом финального поединка. В составе калевцев было 6 легионеров, в том числе 5 американцев, тогда как ВЭФ не смог набрать на матч полноценную заявку - в протоколе было лишь 10 игроков.

Квартет американских игроков, латвиец Янис Кауфманис и Янари Йыэсаар вынесли на себе основную тяжесть борьбы в финальном поединке. ВЭФ выиграл первую четверть матча с разницей в 9 очков, но к большому перерыву калевцы восстановили равновесие.

В заключительной четверти сказался более высокий класс игроков эстонского клуба, который завершил матч с двузначным перевесом. Самым результативным игроком финального поединка стал Морис Кемп, набравший 22 очка.

Бронзовым призером стал латвийский "Огре", одолевший в концовке встречи раплаский "Авис/Утилитас" - 75:73 (43:39).

Первым победителем эстонско-латвийской баскетбольной лиги в 2019 году стал "Вентспилс". В прошлом году турнир не удалось завершить из-за пандемии коронавируса.