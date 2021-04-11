Песков: как мы перемещаем войска внутри нашей территории — это наше личное дело

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ведущему программы "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину прокомментировал соответствующие заявления США.

По его словам, Москва предпринимает усилия для обеспечения своей безопасности. "Рядом с нами страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война. Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ исключил возможность войны с Украиной, несмотря на жесткие заявления, которые в последнее время делает Москва. "Конечно, никто не собирается двигаться к войне и вообще никто не приемлет возможность такой войны", — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что "также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине". "Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны", — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что работа по подготовке новой встречи лидеров "нормандской четверки" ведется, но Россия по-прежнему исходит из того, что ей должно предшествовать выполнение хотя бы части ранее достигнутых договоренностей.

В ходе интервью был задан вопрос о том, действительно ли в ходе недавнего разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель последняя "потребовала свернуть российское военное усиление в районе восточной Украины".

"Нет. Меркель действительно сказала, что нас в Европе беспокоит концентрация российских войск в районе границ. Да, она это сказала. И такая обеспокоенность была выражена", — сказал Песков. По его словам, "на это последовали соответствующие разъяснения главы государства".