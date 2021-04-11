ВИДЕО: Нарвский "Транс" забил 6 мячей, "Левадия" одержала важную победу

В составе нарвитян по три мяча забили Эдуард Головлев и Александр Закарлюка. "Тулевик" первым открыл счет на 12-й минуте, но к середине тайма два точных удара Головлева вывели нарвитян вперед. Вскоре гости остались в меньшинстве и "Транс" спокойно довел матч до победы.

Бегларишвили забил супергол

В центральном поединке "Калью" проиграл "Левадии" - 0:1 (0:0). Судьбу встречи решил прекрасный удар с левой ноги Закарии Бегларишвили в середине второго тайма. Мяч уроженца Грузии вполне может претендовать на лучший гол года в "Премиум-лиге".

"Левадия" выиграла все 4 проведенных матча и единолично лидирует в чемпионате Эстонии - 12 очков.

Главный тренер "Легиона" увидел красную карточку

В заключительном матче дня "Легион" уступил чемпиону страны "Флоре", которая сыграла первый матч нынешнего сезона в "Премиум-лиге" - 1:2 (1:1).

В составе "Флоры" дубль оформил лучший снайпер прошлогоднего сезона Рауно Саппинен. У "Легиона" отличился 18-летний форвард Александр Шаповалов, который впервые поразил ворота в "Премиум-лиге".

В середине первого тайма при счете 0:0 был удален главный тренер "Легиона" Денис Белов. Столичный клуб, наряду с пярнуским "Вапрусом" и "Курессааре", еще ни разу не познал радость победы в чемпионате.

Следующий тур в "Премиум-лиге" пройдет 16-18 апреля. "Флора" будет принимать нарвский "Транс", а "Левадия" сразится с "Пайде".

Список лучших бомбардиров чемпионата Эстонии возглавляет Бегларишвили - 5 забитых мячей. Его преследуют Головлев и пайдесец Хенри Аниер, на счету которых по 4 точных выстрела.