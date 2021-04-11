11.04.2021, 16:50
Нарва забила 6 мячей, "Левадия" одолела "Калью". Как сыграет "Легион" с "Флорой"?
Foto: Oliver Tsupsman
Футболисты нарвского "Транса" в поединке чемпионата Эстонии разгромили на своем поле вильяндиский "Тулевик" - 6:2 (2:1). В составе нарвитян по три мяча забили Эдуард Головлев и Александр Закарлюка.
"Тулевик" первым открыл счет в матче на 12-й минуте, но к середине тайма два точных удара Головлева вывели нарвитян вперед. Вскоре гости
остались в меньшинстве и "Транс" спокойно довел матч до победы.
В центральном поединке тура "Калью" проиграл "Левадии" - 0:1 (0:0). Судьбу встречи решил прекрасный удар с левой ноги Закарии Бегларишвили в середине второго тайма. Мяч уроженца Грузии вполне может претендовать на лучший гол года в "Премиум-лиге". "Левадия" выиграла все 4 проведенных матча и единолично лидирует в чемпионате Эстонии.
Программу игрового дня завершит противостояние "Легиона" с "Флорой" (19:00). Для "Флоры" это будет первый матч в чемпионате страны.