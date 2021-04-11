Никто не должен умирать в одиночестве: пандемия встала на пути родственников, желающих посетить своих близких в больницах

Волонтерская помощь медучреждению нужна, как и всегда. ”Но в нынешней ситуации мы, к сожалению, не можем принять волонтерскую помощь. Нам необходимо обеспечить безопасность наших пациентов, потому что они наиболее уязвимы в разгар нынешнего коронавируса”, — объяснила Вареп. Зато приветствуются посылки, если они могут сделать жизнь пациентов немного счастливее — например, домашние лакомства, фотографии, радиоприемник, носки домашней вязки. ”У нас также есть и книги, и теплые носки, но вещи из дома совсем другое дело, и если пациент не хочет смотреть телевизор в холле, то, конечно, ему можно слушать и радио”, — говорит Ану Вареп.

”В нашей больнице разрешены свидания с умирающим родственником. Если состояние пациента ухудшается и есть хоть небольшая возможность организовать встречу, мы это сделаем”, — рассказала Ану Вареп, социальный работник и координатор учебного центра SA EELK Tallinna Diakooniahaigla . Она пояснила, что посетитель должен заранее заполнить декларацию о состоянии здоровья, указав, что у него нет симптомов коронавирусной болезни, и что он должен использовать средства индивидуальной защиты на протяжении всего визита.

По словам пресс-секретаря Департамента здоровья Кирси Пруудель, сейчас настолько тяжелое в плане вирусной нагрузки время, что каждое медицинское учреждение решает самостоятельно, применяются ли ограничения на посещения и в какой степени. Общих для всех правил нет, каждая больница может изменить свои правила в соответствии с ситуацией в любой момент.

Но в условиях пандемии хосписам приходится искать баланс между своей основной миссией и безопасностью пациентов. Изменения в правилах коснулись не только волонтеров, которые ранее помогали ухаживать за пациентами, общались с ними, поддерживали их, но и близких родственников: визиты волонтеров отменили, посещения родственников сведены к минимуму.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, 37,4% всех умирающих в мире нуждаются в паллиативной помощи. Духовная поддержка — это основа основ паллиативной помощи. В многочисленных рекомендациях, исследованиях и докладах, подготовленных различными организациями и ассоциациями, подчеркивается важность общения для паллиативных пациентов, ибо никто не должен страдать или умирать в одиночестве.

Ева Кармо, директор клиники сестринского ухода Восточно-Таллиннской центральной больницы, говорит: ”Из-за риска заражения посещения запрещены, но в очень редких случаях можно навестить умирающего. Это, конечно, только в том случае, если в тот же день получен результат коронатеста, и он негативный (это касается всех посещений).

Пакеты с гостинцами для пациентов можно приносить, хорошо, если они небольшого размера, и мы рекомендуем не приносить скоропортящиеся продукты. Пакеты можно принести в клинику сестринского ухода в вестибюль по адресу Тервизе, 8, 1-й этаж в будние дни с 16:00 до 18:00, по воскресеньям с 11:00 до 13:00. На дополнительные вопросы ответит наша служба поддержки клиентов”.

Пациентов много, персонал устал от длительного кризиса, говорит Кармо, и если есть люди с медицинским образованием, которые хотят прийти на помощь, то по взаимному согласию помощь приветствуется. Волонтеры с немедицинским образованием не могут быть приняты в клинику в настоящее время из-за риска заражения, но, если обстоятельства изменятся, они также смогут прийти в клинику.

”Мы пока справляемся”

Паллиативная помощь в Нарвской больнице оказывается на базе отделения сестринской помощи. ”У нас индивидуальный подход, мы пускаем по договоренности к тяжелым больным родственников с обязательным использованием средств защиты, — рассказала Евгения Парв, специалист по коммуникации Нарвской больницы. — Сейчас у нас работают практиканты медицинского вуза. С улицы волонтеров, мы, к сожалению, не берем, так как из-за пандемии мы более закрыты. Обращаются люди, которые хотели бы помочь, но мы пока справляемся, задумаемся об этом, если будет острая нехватка работников по уходу. Посылки можно передавать на инфостоле, об этом родственники пациентов сестринской помощи оповещены, остальная связь — по телефону”.