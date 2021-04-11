Лавров о разговоре с Лийметс: Таллинн должен отказаться от территориальных претензий к РФ

9 апреля с.г. по инициативе эстонской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Эстонской Республики Э.-М.Лийметс.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние российско-эстонских отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, в том числе с учетом статуса Эстонии как непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2020-2021 гг.

По вопросу договоров о границе между Россией и Эстонией была подтверждена российская позиция о том, что обязательным условием их ратификации в нашей стране является выполнение Таллином договоренностей, достигнутых при подписании пограндоговоров в 2014 г. Речь идет о недвусмысленном отказе официального Таллина от территориальных претензий к России и каких-либо политических ”довесков”. В России хотели бы видеть готовность соседей к формированию нормальной неконфронтационной атмосферы двусторонних отношений.

Внимание Э.-М.Лийметс было привлечено к необходимости предпринять конкретные шаги по решению проблемных вопросов в Эстонии, связанных с консервацией массового безгражданства, дискриминационным положением русскоязычного населения, планами выдавливания из информационного и образовательного пространства русского языка, политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ и активистов движения соотечественников, а также неприемлемыми попытками фальсификации истории.