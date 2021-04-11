Минобороны Украины заявило о гибели своего военного в Донбассе

В сообщении Минобороны Украины говорится, что за 10 апреля зафиксировано девять обстрелов и один пролет беспилотника через линию разграничения. В какой именно части Донбасса украинский военный получил смертельное ранение, не уточняется.

ДНР и ЛНР, в свою очередь, заявили, что украинская сторона восемь раз нарушила режим прекращения огня, сообщает ”Интерфакс”.

С конца марта поступают сообщения о том, что Россия резко увеличила концентрацию своих войск на границе с Украиной. В Минобороны РФ передислокацию войск объяснили проведением учений, в Кремле заверили, что российские войска не представляют ни для кого угрозы и находятся на российской территории там, ”где это признано необходимым и целесообразным”.

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