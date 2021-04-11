ФОТО и ВИДЕО | Антимасочники снова собрались в центре Таллинна и привели с собой детей. Ситуация обострилась, полиция задержала несколько человек

По нарушениям проведения публичного собрания в течение последних 10 дней мы начали семь делопроизводств. Также такие нарушения было зафиксированы и вчера, 10 апреля, по этой причине сегодня четверо человек были вызваны в отделение полиции. Сегодня мы начали также два делопроизводства о проступке в отношении людей, которые нарушили требования проведения общественного собрания, делая призывы собираться.

В случае нарушения требований проведения общественного собрания мы фиксируем ситуацию и при необходимости начинаем делопроизводство о проступке. Полиция вмешивается в ситуацию и в случае, когда возникает опасность общественному порядку и безопасности участников собрания или сторонних лиц.

На данный момент разрешены публичные собрания при условии, что они проводятся в группах до десяти человек и люди достаточно рассредоточены. Требования по соблюдению дистанции обусловлены кризисом, связанным с распространением вируса, и постановлением правительства. В отношении публичных собраний, которые проходят в центре Таллинна с 30 марта, кроме несоблюдения дистанции проблемой является также то, что об этих собрания полиция не была оповещена заранее и у собраний отсутствует организатор.

Как сказали находящиеся на месте репортеры Delfi, после двух часов дня на площади собралось несколько сотен человек. Очевидно, что в таких условиях о соблюдении правил говорить не приходится, что подтверждают и правоохранительные органы.

Если в первой половине дня участники акции вели себя относительно спокойно, то позже ситуация обострилась. Нескольких человек, которые вели себя вызывающе, полицейские увели с площади. Одна женщина, например, решила преградить дорогу полицейскому автобусу, поэтому стражам порядка не оставалось ничего кроме как удалить ее.

Поскольку беспрепятственно действовать на Тоомпеа было невозможно, протестующие решили перебраться на площадь Вабадузе. Полиция последовала за ними.

Около 11 часов на Тоомпеа насчитывалось примерно 30 протестующих, в том числе дети. Полицейские разбивали людей на группы, чтобы обеспечить рассредоточенность. Также присутствовали представители Департамента здоровья, которые призывали к соблюдению правил.

Департамент здоровья в течение дня сделал три предписания по нарушениям требования 2+2, в одном из этих случаев предписание не было выполнено и человеку было назначено принудительное денежное взыскание в размере 500 евро.

Когда требования к проведению общественного собрания нарушаются постоянно, полиция может дать указание завершить собрание, также полиция может дать указание прекратить нарушение или покинуть собрание конкретному человеку. Если указание не будет выполнено, полиция имеет право задержать нарушителя, в том числе с применением силы, и привлечь в ответственности.

По оценке Департамента здоровья, на вчерашнем собрании дистанция между людьми не была достаточный для предотвращения вируса, поэтому полиция отделила на Тоомпеа еще одну площадку, на которой группа из 10 человек может провести собрания, а остальные люди будут направлены на расстояние от площади Лосси. Находящиеся на Тоомпеа и в центре Таллинна полицейские направляют людей и разъясняют им правила.

По-прежнему серьезной проблемой является то, что у собрания нет организатора, который отвечал бы за направление людей и обеспечение безопасности. Когда вместе находится много людей, но нет никого, кто общался бы с ними и координировал мероприятие, поведение массы может быть непредсказуемым, в том числе и в ситуации, когда кому-то может понадобиться скорая помощь, возникнет какая-то реальная опасности, а также ощущение опасности или беспричинная паника. И сегодня, и в предыдущие дни родители взяли с собой на собрание маленьких детей, для которых особенно опасна ситуация, например, когда масса людей одновременно начнет двигаться с места проведения собрание.

О том, как прошел вчерашний протест, можно прочитать ЗДЕСЬ.

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