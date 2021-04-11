ФОТО | Антимасочники снова устроили пикет в центре Таллинна. Полиция усилила присутствие

Около 11 часов на Тоомпеа насчитывалось примерно 30 протестующих, в том числе дети. Полицейские разбивали людей на группы, чтобы обеспечить рассредоточенность. Также присутствовали представители Департамента здоровья, которые призывали к соблюдению правил.

Поскольку беспрепятственно действовать на Тоомпеа было невозможно, протестующие решили перебраться на площадь Вабадузе. Полиция последовала за ними.

Если в первой половине дня участники акции вели себя относительно спокойно, то позже ситуация стала обостряться. Нескольких человек, которые вели себя вызывающе, полицейские увели с площади. Одна женщина, например, решила преградить дорогу полицейскому автобусу, поэтому стражам порядка не оставалось ничего кроме как удалить ее.

Как сказали находящиеся на месте репортеры Delfi, после двух часов дня на площади собралось несколько сотен человек.

О том, как прошел вчерашний протест, можно прочитать ЗДЕСЬ.

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