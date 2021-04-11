ФОТО | Антимасочники снова устроили пикет в центре Таллинна. Полиция усилила присутствие

Около 11 часов на Тоомпеа насчитывалось примерно 30 протестующих, в том числе дети. Полицейские разбивали людей на группы, чтобы обеспечить рассредоточенность. Также присутствовали представители Департамента здоровья, которые призывали к соблюдению правил.

Поскольку беспрепятственно действовать на Тоомпеа невозможно, протестующие решили перебраться на площадь Вабадузе. Полиция последовала за ними.

Если в первой половине дня участники акции вели себя относительно спокойно, то позже ситуация стала обостряться.

О том, как прошел вчерашний протест, можно прочитать ЗДЕСЬ.

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