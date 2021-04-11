11.04.2021, 11:30
ФОТО | Антимасочники снова устроили пикет в центре Таллинна. Полиция усилила присутствие(146)
Сегодня перед Тоомпеа снова состоялась традиционная акция протеста против коронавирусных ограничений. Если ранее присутствие полиции было относительно скромным, то сейчас на место были стянуты т. н. силовики и служба быстрого реагирования. Через некоторое время митингующие переместились на площадь Вабадузе.
Около 11 часов на Тоомпеа насчитывалось примерно 30 протестующих, в том числе дети. Полицейские разбивали людей на группы, чтобы обеспечить рассредоточенность. Также присутствовали представители Департамента здоровья, которые призывали к соблюдению правил.
Поскольку беспрепятственно действовать на Тоомпеа невозможно, протестующие решили перебраться на площадь Вабадузе. Полиция последовала за ними.
Если в первой половине дня участники акции вели себя относительно спокойно, то позже ситуация стала обостряться.
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