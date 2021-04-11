11.04.2021, 11:30
ФОТО | Антимасочники снова протестуют в центре Таллинна. Полиция усилила присутствие: на место стянуты спецслужбы(84)
Сегодня перед Тоомпеа снова состоялась традиционная акция протеста против коронавирусных ограничений. Если ранее присутствие полиции было относительно скромным, то сейчас на место были стянуты т. н. силовики и служба быстрого реагирования. Через некоторое время митингующие переместились на площадь Вабадузе.
Около 11 часов на Тоомпеа насчитывалось примерно 30 протестующих, в том числе дети. Полицейские разбивали людей на группы, чтобы обеспечить рассредоточенность. Также присутствовали представители Департамента здоровья, которые призывали к соблюдению правил.
Поскольку беспрепятственно действовать на Тоомпеа невозможно, протестующие решили перебраться на площадь Вабадузе. Полиция последовала за ними.
Общее настроение участников акции по-прежнему спокойное.
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