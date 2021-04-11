Новости Эстонии
11.04.2021, 11:30

ФОТО | Антимасочники снова протестуют на Тоомпеа. Полиция усилила присутствие: на место стянуты спецслужбы

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Сегодня перед Тоомпеа проходит традиционная акция протеста против коронавирусных ограничений. Если ранее присутствие полиции было относительно скромным, то сейчас на месте т. н. силовики и служба быстрого реагирования.

Смотрите фото с места событий!

О том, как прошел вчерашний протест, можно прочитать ЗДЕСЬ.

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