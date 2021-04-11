11.04.2021, 11:30
ФОТО | Антимасочники снова протестуют на Тоомпеа. Полиция усилила присутствие: на место стянуты спецслужбы(60)
Сегодня перед Тоомпеа проходит традиционная акция протеста против коронавирусных ограничений. Если ранее присутствие полиции было относительно скромным, то сейчас на месте т. н. силовики и служба быстрого реагирования.
Смотрите фото с места событий!
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