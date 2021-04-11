Так трудно делать кампанию для музея еще не было никогда. Понятно, что сложная ситуация в мире и люди готовы помогать только сильно нуждающимся. А у нас ”новая выставка” в музее, а это даже не ”угроза закрытия”. На прошлой неделе в доме, где мы хотим делать выставку колясок для двойняшек и тройняшек, были разбиты окна. Три парня кидали камни в сторону музея, стоя на железнодорожных путях. Мы восстанавливаем часть этого огромного дома. Я написала заявление в полицию. Полицейские сказали, что если виновники готовы работать и починить поврежденное, то дело открывать не будут.

Сначала я получила грозное письмо в соцсетях от одной мамы, что ее сын уже получил дома и что не нужно было идти в полицию. Я ответила, что проблему надо решать. Вчера вечером пришла вторая мама, на нервах, с криком и слезами. Я предложила попить чаю и сказала, что хочу помочь.

Мне бьют окна уже в третий раз. Это значит, что кому-то очень плохо. Что кто-то страдает. От радости и счастья люди не бьют окна. Выяснилось, что есть группа подростков, которая унижает и обижает других детей. Это происходит годами. Теперь эти подростки стали еще и привозить наркотики. Родители этих опасных детей ничего не предпринимают. И ничего не будут предпринимать. Они закрывают глаза. Что делать? В общем, оказалось, что битые стекла — это битые судьбы.

Женщина спросила: ”Зачем ты делаешь музей? Из-за денег?” Я ответила, что мы на этом не зарабатываем.

”Пособия? Ждешь помощь государства?”

”Нет, — говорю. — Я хочу, чтобы в деревне была культура”.

”Какая культура?” — человек смотрел на меня как на дракона.

Я рассказала ей про кино и анимацию, живопись и прикладное искусство, фестивали и разные страны, где я бывала, про то, что только создавая гражданское общество люди могут поменять систему. Поменяв флаги, поменяв идеологию страны, люди, которые были веками ”несвободны”, не могут жить свободно.