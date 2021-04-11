Рейнсалу: когда EKRE находилась в правительстве, о выходе из ЕС не говорила

”Эстония является членом Европейского союза. Это разумно как с идеологической, так и практической точки зрения, и нет никакой необходимости подвергать это сомнению в каком бы то ни было виде”, — написал Рейнсалу в Eesti Päevaleht.

Он отметил, что в Рийгикогу уже существует ”одна очень хорошая группа поддержки” — группа поддержки ЕС, двери которой всегда открыты.

”Когда EKRE находилась в правительстве, то о выходе из ЕС ничего не говорила. Наоборот, постоянно выступала с предложениями по формированию позиций ЕС”, — подчеркнул Рейнсалу.

Депутат отметил, что в этом году уже прозвучало несколько абсурдных предложений: референдум о вхождении в состав России; инициатива о восстановлении СССР; предложение по выходу из НАТО.

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