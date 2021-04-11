ГРАФИК | За сутки коронавирус в Эстонии диагностировали у 438 человек. Умерло восемь пациентов

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 258 человек. 178 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавились 44, в Рапламаа — 27, в Вильяндимаа — 11, в Тартумаа — 25, в Пярнумаа — 17, в Ляэне-Вирумаа — 10 новых случая заражения. В Вырумаа было выявлено 8, в Ярвамаа — также 8, на Сааремаа и Пылвамаа — четыре, в Ляэнемаа — три, Валгамаа и Йыгевамаа по 2 и на Хийумаа 1 новый случай заражения. В случае 14 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 866,2 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 16,4% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности 43 новые истории болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 589 пациентов.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 793 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 15,7% от общего количества сделанных тестов.

За сутки скончались 8 человек с коронавирусом: 59-летняя женщина, 62-летний мужчина, 65-летняя женщина, 78-летний мужчина, 84-летние мужчина и женщина и два 86-летних мужчины. Всего в Эстонии умерли 1028 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершен 6221 случай заболевания COVID-19 у 5987 человек.

По состоянию на 11 апреля выздоровели 92 808 человек. Из них истории болезни 64 380 человек (68,9%) завершены, у 30 428 человек (32,1%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.