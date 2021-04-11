ГРАФИК | За сутки коронавирус в Эстонии диагностировали у 438 человек. Умерло восемь пациентов(34)
Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 258 человек. 178 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавились 44, в Рапламаа — 27, в Вильяндимаа — 11, в Тартумаа — 25, в Пярнумаа — 17, в Ляэне-Вирумаа — 10 новых случая заражения. В Вырумаа было выявлено 8, в Ярвамаа — также 8, на Сааремаа и Пылвамаа — четыре, в Ляэнемаа — три, Валгамаа и Йыгевамаа по 2 и на Хийумаа 1 новый случай заражения. В случае 14 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 866,2 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 16,4% от общего количества сделанных тестов.
В течение суток были открыты в общей сложности 43 новые истории болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 589 пациентов.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 793 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 15,7% от общего количества сделанных тестов.
За сутки скончались 8 человек с коронавирусом: 59-летняя женщина, 62-летний мужчина, 65-летняя женщина, 78-летний мужчина, 84-летние мужчина и женщина и два 86-летних мужчины. Всего в Эстонии умерли 1028 человек с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершен 6221 случай заболевания COVID-19 у 5987 человек.
По состоянию на 11 апреля выздоровели 92 808 человек. Из них истории болезни 64 380 человек (68,9%) завершены, у 30 428 человек (32,1%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 195 850 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 114 174 положительных первичных результатов (9,5% от общего количества тестов). С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии действуют общереспубликанские ограничения
По всей Эстонии действуют строгие ограничения, цель которых — взять под контроль обширное распространение коронавирусной инфекции. Для сокращения показателей заражения закрыты торговые предприятия, открыты только магазины, предлагающие товары первой необходимости. Закрыты все места общественного питания, приостановлена работа развлекательных заведений, запрещено проведение мероприятий. В настоящее время в помещениях нельзя заниматься спортом и деятельностью по интересам. На улице следует соблюдать правило 2+2, согласно которому месте могут передвигаться до двух человек, а в отношении других людей необходимо соблюдать дистанцию как минимум два метра.
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