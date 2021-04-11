Новости Эстонии
11.04.2021, 08:50

ВИДЕО | Кая Каллас обратилась к жителям Эстонии

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Foto: Kiur Kaasik
Премьер-министр Кая Каллас выразила соболезнования всем, чьих близких унес коронавирус. Она сказала, что сейчас в конце тоннеля появился свет, и главную роль здесь играет вакцинация.

Вместе мы победим пандемию, сказала премьер-министр. Смотрите обращение Каллас с субтитрами на русском языке!

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