ВИДЕО | Кая Каллас обратилась к жителям Эстонии

”Лучший способ избежать коронавируса — эта вакцинация. К сожалению, вокруг вакцинации как в Эстонии, так и во всем мире было достаточно неразберихи, но на этой неделе мы приняли несколько принципиальных решений и важных изменений”, — сообщила Каллас.

”Во-первых, на какое-то время мы откажемся от акций массовой вакцинации и направим все вакцины семейным врачам. Люди в возрасте и те, кто входит в группу риска, чувствуют себя увереннее у семейного врача или семейной медсестры, которым они доверяют и у которых могут спросить совета”.

”Во-вторых, благодаря волонтерам из частного сектора, фирме Sixfold, процесс получения вакцины для семейных врачей упростится, и они смогут заказывать вакцину в соответствии с числом представителей групп риска в своем списке”.

”В-третьих, в последние недели было достаточно неразберихи вокруг вакцины AstraZeneca. Все получившие разрешение на продажу в Европе вакцины эффективно защищают от коронавируса. Эстонская комиссия по иммунопрофилактике рекомендовала использовать вакцину AstraZeneca для иммунизации людей старше 60 лет, пока не поступят новые данные. Давайте будем доверять врачам и при необходимости советоваться со своим семейным врачом”, — призвала Каллас.

Она отметила, что работа над оптимизацией процесса вакцинации продолжается. Эстония закупила 4,6 млн доз вакцины, в то время как численность населения страны составляет 1,3 млн человек, поэтому все желающие получат возможность привиться, просто чуть позже. ”Прошу вас набраться терпения и понимания”, — призвала Каллас.

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