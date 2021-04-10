Бокс+
10.04.2021, 23:50

ФОТО: Сексуальная боксерша осталась без чемпионского пояса

 
Ebanie Bridges
Ebanie Bridges
Foto: twitter.com/ebaniebridges
Австралийская боксерша Эбани Бриджес (5-1) проиграла 10-раундовый бой за вакантный титул чемпионки мира по версии WBA британке Шэннон Кортни (7-1).

Накануне боя 34-летняя австралийка в очередной раз стала главной звездой на церемонии взвешивания, представ перед судьями в нижнем белье. Однако в поединке на ринге роскошная грудь Эбани была отличной мишенью для соперницы.

Shannon Courtenay vs Ebanie Bridges

С первой же двухминутки обе боксерши начали размен ударами. Бриджес вышла на ринг в белоснежном топе, но уже после третьего раунда на нем стали появляться следы крови - обе боксерши получили рассечения.

Shannon Courtenay and Ebanie Bridges

27-летняя британка доминировала в первой половине боя, затем Бриджес на какой-то момент выровняла ситуацию, однако заключительные два раунда лучше провела соперница. Кортни выиграла бой единогласным решением судей и получила чемпионский пояс.

Shannon Courtenay

Австралийская боксерша потерпела первое поражение в карьере. На лице Эбани после боя образовалась большая гематома.


Ebanie Bridges
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