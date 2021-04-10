ФОТО: Сексуальная боксерша осталась без чемпионского пояса

Накануне боя 34-летняя австралийка в очередной раз стала главной звездой на церемонии взвешивания, представ перед судьями в нижнем белье. Однако в поединке на ринге роскошная грудь Эбани была отличной мишенью для соперницы.

С первой же двухминутки обе боксерши начали размен ударами. Бриджес вышла на ринг в белоснежном топе, но уже после третьего раунда на нем стали появляться следы крови - обе боксерши получили рассечения.

27-летняя британка доминировала в первой половине боя, затем Бриджес на какой-то момент выровняла ситуацию, однако заключительные два раунда лучше провела соперница. Кортни выиграла бой единогласным решением судей и получила чемпионский пояс.

Австралийская боксерша потерпела первое поражение в карьере. На лице Эбани после боя образовалась большая гематома.

No modelling for a few days 🤣😜



What a war blood guts and heart. pic.twitter.com/jzPIY3GIrQ — Blonde Bomber 🥊💣💁🏼‍♀️😈 (@EbanieBridges) April 10, 2021



