ФОТО: Сексуальная боксерша осталась без чемпионского пояса
Накануне боя 34-летняя австралийка в очередной раз стала главной звездой на церемонии взвешивания, представ перед судьями в нижнем белье. Однако в поединке на ринге роскошная грудь Эбани была отличной мишенью для соперницы.
С первой же двухминутки обе боксерши начали размен ударами. Бриджес вышла на ринг в белоснежном топе, но уже после третьего раунда на нем стали появляться следы крови - обе боксерши получили рассечения.
27-летняя британка доминировала в первой половине боя, затем Бриджес на какой-то момент выровняла ситуацию, однако заключительные два раунда лучше провела соперница. Кортни выиграла бой единогласным решением судей и получила чемпионский пояс.
Австралийская боксерша потерпела первое поражение в карьере. На лице Эбани после боя образовалась большая гематома.