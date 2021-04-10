ФОТО: Сексуальная боксерша осталась без чемпионского пояса

Накануне боя 34-летняя австралийка в очередной раз стала главной звездой на церемонии взвешивания, представ перед судьями в нижнем белье.

Однако в боксерском поединке на ринге роскошная грудь Эбани стала отличной мишенью для соперницы. С первой же двухминутки обе боксерши начали размен ударами. Бриджес вышла на ринг в белоснежном бюстгальтере, но уже после третьего раунда на нем стали появляться следы крови - обе боксерши получили рассечения.

27-летняя британка доминировала в первой половине боя, затем Бриджес на какой-то момент выровняла ситуацию, однако заключительные два раунда лучше провела Кортни, которой и был вручен чемпионский пояс.

Австралийская боксерша потерпела первое поражение в карьере. На лице Эбани после боя образовалась гематома.

