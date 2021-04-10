Вертолет НАСА в воскресенье совершит первый полет на Марсе
Он был высажен с борта американского марсохода 4 апреля. За прошедшее время аппарат, пережив температуру в -90 градусов, успешно зарядил с помощью солнечной панели свой аккумулятор для предстоящего полета.
Высота первого полета, который продлится 20-30 секунд, составит около 3 метра. В ходе последующих планируется его поднимать до пяти метров.
Работа Ingenuity рассчитана на 31 день. В ходе полетов на Марсе он будет производить аэрофотосъемку окружающей марсоход местности.
Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.
Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность этой планеты 18 февраля.
Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года.
Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который НАСА отправило для изучения Марса.
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