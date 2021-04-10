Похороны принца Филиппа пройдут 17 апреля

Траурные мероприятия начнутся в 15:00 по местному времени и буду транслироваться по телевидению. Из-за пандемии Covid-19 жителей Великобритании просят не стремиться попасть на мероприятия.

Полный список церемонии прощания будет объявлен в четверг.

Известно, что принц Гарри, герцог Сассекский, посетит похороны, но его жена Меган Маркл по совету врача останется дома.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.