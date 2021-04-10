Жители Эстонии снова более уверенно покупают новые машины

По сравнению с этим же периодом прошлого года, продажи новых автомобилей в Topauto выросли на 11%, а количество регистраций на пробные поездки увеличилось на целый 61%. Особенно впечатляющий рост, по словам менеджера по продажам Topauto Янека Эскора, наблюдался в марте в столице, где продажи по сравнению с этим же периодом прошлого года выросли на 75%. Эскор подтверждает, что рост заметен не только в Таллинне, но и по всей Эстонии.

”В прошлом году начало пандемии COVID-19 сильно охладило у людей пыл, так как будущее казалось неясным. В результате этого продажи новых машин снизились. В этом году люди снова обрели чувство уверенности и не боятся покупать новые машины. Несмотря на то, что автосалоны сейчас закрыты, клиенты Topauto с энтузиазмом приняли наше решение drive-in, и активно приезжают к нам для знакомства с машинами и проведения пробной поездки”, ⁠–⁠ описал Эскор.

Среди автомобильных марок по сравнению с прошлым годом наибольшего успеха добилась марка Hyundai благодаря своему обновленному городскому внедорожнику Tucson, хорошие показатели по продажам демонстрирует также спортивный городской внедорожник CUPRA Formentor.

”Аналогично прошлому году, интерес людей к городским внедорожникам постоянно растет. Hyundai уже представил новые модели, и помимо Tucson скоро поступит в продажу и новая Kona”, ⁠–⁠ отметил Эскор.

Продажи подержанных автомобилей, по словам Эскора, за первый квартал снизились на 9%. За этим стоит бум покупок подержанных машин, который наблюдался в прошлом году, а также то обстоятельство, что доступность подержанных автомобилей на складах является меньшей, чем обычно.

”Прошедшая под знаком коронавируса весна прошлого года побудила людей покупать летом и осенью подержанные машины, что привело к небольшому дефициту, который сейчас наблюдается на рынке подержанных автомобилей. Хорошие машины уходят очень быстро, и застаивания на складах не наблюдается”, ⁠–⁠ сказал Эскор.