Лийметс о беседе с Лавровым: мы признали необходимость продолжения консультаций

"При вступлении в должность мы попросили о телефонной беседе всех своих важных союзников, партнеров и соседей, в том числе Россию. Радует, что спустя столько лет министры иностранных дел двух государств пообщались. В первую очередь это была телефонная беседа с целью познакомиться, так как, невзирая на разногласия, соседи должны общаться", — сообщила ERR о цели беседы пресс-секретарь эстонского министра.