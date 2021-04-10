Новости Эстонии
10.04.2021, 18:02

Лийметс о беседе с Лавровым: мы признали необходимость продолжения консультаций

 
"Oleks oodanud, et Euroopa Liidu poolt mõistame selgelt hukka Venemaa jätkuva agressiooni Ida-Ukrainas, Krimmi annekteerimise ja Minski lepete torpedeerimise Venemaa poolt. Kahjuks seda ka ei juhtunud," sõnas välisminister Eva-Maria Liimets Borrelli visiiti kritiseerides.
"Oleks oodanud, et Euroopa Liidu poolt mõistame selgelt hukka Venemaa jätkuva agressiooni Ida-Ukrainas, Krimmi annekteerimise ja Minski lepete torpedeerimise Venemaa poolt. Kahjuks seda ka ei juhtunud," sõnas välisminister Eva-Maria Liimets Borrelli visiiti kritiseerides.
Foto: Rauno Volmar
Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс назвала свой пятничный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым беседой с целью познакомиться, при этом обе стороны признали необходимость продолжать консультации для ратификации пограничного договора, передает RusERR.

"При вступлении в должность мы попросили о телефонной беседе всех своих важных союзников, партнеров и соседей, в том числе Россию. Радует, что спустя столько лет министры иностранных дел двух государств пообщались. В первую очередь это была телефонная беседа с целью познакомиться, так как, невзирая на разногласия, соседи должны общаться", — сообщила ERR о цели беседы пресс-секретарь эстонского министра.

"В числе прочего я подняла вопрос о ратификации пограничного договора. Обе стороны посчитали, что консультации следует продолжить на разных уровнях. Тартуский мирный договор мы не затрагивали", — добавила Лийметс, которая в беседе с Лавровым заявила, что нынешнее правительство принципиально готово идти дальше в вопросе ратификации пограничного договора.

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