Лийметс о беседе с Лавровым: целью было — познакомиться, невзирая на разногласия, соседи должны общаться(24)
"При вступлении в должность мы попросили о телефонной беседе всех своих важных союзников, партнеров и соседей, в том числе Россию. Радует, что спустя столько лет министры иностранных дел двух государств пообщались. В первую очередь это была телефонная беседа с целью познакомиться, так как, невзирая на разногласия, соседи должны общаться", — сообщила ERR о цели беседы пресс-секретарь эстонского министра.
"В числе прочего я подняла вопрос о ратификации пограничного договора. Обе стороны посчитали, что консультации следует продолжить на разных уровнях. Тартуский мирный договор мы не затрагивали", — добавила Лийметс, которая в беседе с Лавровым заявила, что нынешнее правительство принципиально готово идти дальше в вопросе ратификации пограничного договора.
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