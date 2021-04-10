10.04.2021, 20:00
ВИДЕО: Красивый нокаут. Россиянка победила американку за 29 секунд(3)
22-летняя россиянка Диана Авсарагова (3-0) эффектно завершила бой на турнире по смешанным единоборствам Bellator 256 в США.
Уроженка Северной Осетии, проводившая первый поединок в рамках промоушена, нокаутировала 34-летнюю Тару Граф (1-3) за 29 секунд.
Американская спортсменка активно начала поединок, но пропустила три удара в челюсть и оказалась в глубоком нокауте.
В главном бою вечера чемпион Bellator в тяжелом весе американец Райан Бейдер (28-6) единогласным решением суде победил бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе бразильца Лиото Машида (26-11). Поединок состоялся в рамках турнира "Гран-при" в полутяжелом весе - его победитель получит приз 1 млн долларов.
Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков (12-2) свой четвертьфинальный бой проведет на следуюшей неделе.