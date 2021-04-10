ВИДЕО: Красивый нокаут. Россиянка победила американку за 29 секунд

Уроженка Северной Осетии, проводившая первый поединок в рамках промоушена, нокаутировала 34-летнюю Тару Граф (1-3) за 29 секунд.

Американская спортсменка активно начала поединок, но пропустила три удара в челюсть и оказалась в глубоком нокауте.

Diana Avsaragova was swiftly victorious in her #Bellator debut at #Bellator256 tonight.



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В главном бою вечера чемпион Bellator в тяжелом весе американец Райан Бейдер (28-6) единогласным решением суде победил бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе бразильца Лиото Машида (26-11). Поединок состоялся в рамках турнира "Гран-при" в полутяжелом весе - его победитель получит приз 1 млн долларов.

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков (12-2) свой четвертьфинальный бой проведет на следуюшей неделе.

REVENGE!@RyanBader settles the score, and gets one step closer to what used to be his belt and a $1,000,000 prize! pic.twitter.com/12BTuz6ufv — BellatorMMA (@BellatorMMA) April 10, 2021