10.04.2021, 17:40
69-летний тренер за секс-насилие приговорен к 15 годам колонии(4)
Foto: MEELIS TOMSON, Õhtuleht
Выборгский городской суд Ленинградской области вынес приговор 69-летнему тренеру по боевым искусствам Виктору Пестову. Он приговорен к 15 годам тюрьмы за насилие над подростками.
Его вина была доказана по 10 эпизодам. Опытному тренеру вменялись 7 случаев насильственных действий сексуального характера и 3 эпизода развратных действий в отношении подростков в возрасте до 14 лет, сообщает "Евроспорт".
По версии следствия, развратные действия совершались в квартире Пестова в Светогорске. Дети также подвергались насилию на соревнованиях в Турции и Тунисе, куда их сопровождал тренер.
Суд признал Пестова виновным и назначил ему 15 лет колонии строгого режима.