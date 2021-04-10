Михкельсон и министр иностранных дел Испании обсудили ситуацию на Украине

Председатель комиссии Марко Михкельсон сказал, что и во время пандемии важно обсуждать с союзниками предстоящие глобальные вызовы, будь то изменение климата или растущее влияние Китая.

Участники встречи более подробно обсудили ситуацию за границами Украины и признали, что в случае эскалации конфликта Россия должна быть готова к серьезным последствиям, в первую очередь — с точки зрения своих же международных интересов.

Председатель комиссии по иностранным делам и министр иностранных дел Испании отметили, что партнерские отношения Эстонии и Испании — очень хорошие, и вместе можно сделать еще более значимый вклад в будущее Европы. Также они подтвердили, что над поддержанием основанного на правилах мироустройства необходимо неустанно работать.

Михкельсон поблагодарил Испанию за активную помощь в обеспечении безопасности Балтийского региона.

Визит министра иностранных дел Испании приурочен к столетию дипломатических отношений между Эстонией и Испанией. В процессе визита министр планирует обсудить возможности дальнейшего сотрудничества.

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