Мужчина во время управления автомобилем говорил по телефону. Он не подчинился приказу полиции, дело дошло до разбитого окна

Сегодня в 13.40 на Фильтри теэ полиция подала водителю Volkswagen сигнал "остановиться". Водитель проигнорировал сигнал полиции и поехал дальше. Полиция последовала за ним, пока водитель не остановился.

Мужчина заблокировал двери машины, вел себя провокационно и отказывался выходить из машины, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.

Поскольку переговоры, которые велись в течение некоторого времени, не увенчались успехом, полиции пришлось разбить окно машины. Мужчина был задержан и доставлен в участок для разбирательства.

По данным Delfi, мужчина принимал участие в акции протеста на Тоомпеа.

На видео слышно, как мужчина кричит, что его очки разбиты. На фото видно, что полицейский поднял эти очки и с ними все в порядке.

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