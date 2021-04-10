10.04.2021, 14:54
Автобус с россиянами попал в аварию в Турции. Одна туристка погибла, еще 26 пострадали(1)
Foto: REUTERS/Tumay Berkin
В Турции на трассе Конья — Аксарай произошла авария с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов. Об этом сообщается на странице генконсульства России в Анталье.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге, съехал в кювет, в результате автобус перевернулся, передает Дождь.
В результате ДТП 25 россиян пострадали, одна туристка погибла.
Россияне находились на отдыхе в Анталье по линии туроператора ”Пегас туристик”, сообщили в консульстве. ”Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. Им предоставляется экстренная медицинская помощь”, — говорится в сообщении.