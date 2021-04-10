Автобус с россиянами попал в аварию в Турции. Одна туристка погибла, еще 26 пострадали

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге, съехал в кювет, в результате автобус перевернулся, передает Дождь .

Россияне находились на отдыхе в Анталье по линии туроператора ”Пегас туристик”, сообщили в консульстве. ”Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. Им предоставляется экстренная медицинская помощь”, — говорится в сообщении.