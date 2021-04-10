В Ласнамяэ в рамках проекта ”Дворы в порядок” благоустроят 17 дворов

”В этом году на конкурс поступили 20 ходатайств, из которых 17 соответствовали всем условиям и будут поддержаны городскими субсидиями на сумму 113 830 евро. При поддержке проекта будет высажено около 70 деревьев, построено 80 новых парковочных мест, установлено 25 камер наблюдения, сооружено три домика и одна площадка для мусорных контейнеров, а также будет отремонтирована эстакада для машин у 16-этажного жилого дома”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. ”Хочу поблагодарить активные квартирные товарищества Ласнамяэ, благодаря которым наш район становится более зеленым, красивым и безопасным”, — добавил Владимир Свет.

В этом году на реализацию общегородского проекта ”Дворы в порядок” из бюджета города Таллинна выделено 760 000 евро. Размер дотации на благоустройство двора составляет 15-70% от стоимости планируемых работ, при этом максимально 16 000 евро в год и 40 000 евро для одного двора. Ходатайство о получении дотации на благоустройство двора следует подать к 1 марта. Подробнее о проекте на городской странице.

При поддержке проекта ”Дворы в порядок” у квартирных товариществ есть возможность благоустроить зеленые зоны, прилегающие к жилым домам, расширить парковки, заасфальтировать дороги и пешеходные пути, соорудить домики для мусорных контейнеров, а также построить детские и спортивные площадки.

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