Ласнамяэ
10.04.2021, 14:38

В Ласнамяэ в рамках проекта ”Дворы в порядок” благоустроят 17 дворов

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Tallinn ülevalt
Tallinn ülevalt
Foto: Ilmar Saabas
В этом году в ходе проекта ”Дворы в порядок” в Ласнамяэ будут благоустроены дворы 17 квартирных товариществ. На реализацию проектов из городского бюджета выделено 114 000 евро.

”В этом году на конкурс поступили 20 ходатайств, из которых 17 соответствовали всем условиям и будут поддержаны городскими субсидиями на сумму 113 830 евро. При поддержке проекта будет высажено около 70 деревьев, построено 80 новых парковочных мест, установлено 25 камер наблюдения, сооружено три домика и одна площадка для мусорных контейнеров, а также будет отремонтирована эстакада для машин у 16-этажного жилого дома”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. ”Хочу поблагодарить активные квартирные товарищества Ласнамяэ, благодаря которым наш район становится более зеленым, красивым и безопасным”, — добавил Владимир Свет.

В этом году на реализацию общегородского проекта ”Дворы в порядок” из бюджета города Таллинна выделено 760 000 евро. Размер дотации на благоустройство двора составляет 15-70% от стоимости планируемых работ, при этом максимально 16 000 евро в год и 40 000 евро для одного двора. Ходатайство о получении дотации на благоустройство двора следует подать к 1 марта. Подробнее о проекте на городской странице.

При поддержке проекта ”Дворы в порядок” у квартирных товариществ есть возможность благоустроить зеленые зоны, прилегающие к жилым домам, расширить парковки, заасфальтировать дороги и пешеходные пути, соорудить домики для мусорных контейнеров, а также построить детские и спортивные площадки.

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