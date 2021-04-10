Производитель ”Спутника V”: есть надежда, что вакцина будет действовать пожизненно

"У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там — пять, десять лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам", — сказал Гинцбург "Интерфаксу", отвечая на вопрос о сроках выработки стойкого иммунитета у вакцинированных "Спутником V".

По его словам, в рамках специального исследования тех, у кого упадет уровень антител, вакцинируют повторно, чтобы проверить сроки выработки антительного ответа.

"Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые-третьи-четвертые сутки, значит, у них образовались клетки памяти. Значит, у них иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился. Эти исследования будем проводить в течение года-полутора", — пояснил ученый.

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