10.04.2021, 13:50
ВИДЕО: Майк Тайсон устроил драку на ринге. Все бойцы разбежались(8)
AFP
Знаменитый американский боксер-тяжеловес Майк Тайсон (50-6) эффектно напомнил о себе на рестлинг-шоу All Ellite Wrestling.
54-летний американец принял участие в потасовке. Тайсон вышел на ринг, разорвал на себе футболку и постановочно избил одного из участников. Другие бойцы в ужасе разбежались.
В нояброе прошлого года Тайсон провел выставочный бой против другого ветерана Роя Джонса. Судьи зафиксировали в этом поединке ничью.