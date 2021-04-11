Украинский генерал: в войне с Россией мы должны рассчитывать сами на себя

– Это далеко не новый оперативно-стратегический маневр России, но он действительно самый масштабный за последние годы. Это факт.

Однако между поддержкой сепаратистов, аннексией Крыма и широкомасштабной агрессией все же есть очень существенная разница.

Развернуть полномасштабную войну против Украины – это уже решение другого плана. Я уверен, что в определенных кругах оно до сих пор рассматривается, но это не значит, что каждая группировка или каждое передвижение войск вдоль нашей границы должно вести именно к вторжению.

Война против Украины прежде всего гибридная. Это огромное военное искусство – одним маневром или передвижением войск в сочетании с определенными заявлениями и дипломатическими или информационными шагами и влиянием добиться своего.

То, что накопление войск вдоль наших границ является эффективным инструментом давления – тоже не сомневаюсь. Это было и перед первым Минском, и перед вторым, и во время работы ТКГ – и вообще продолжается последние семь лет.

Кроме этого, Россия целенаправленно пытается склонить и Украину, и партнеров к принятию или отказу от определенных решений. В то же время желает продемонстрировать успешную "большую" политику собственным гражданам, так сказать – для "внутреннего" потребления.

Россия хочет укрепить свои позиции в "минском формате" и определиться относительно переговоров в "нормандском". Тем, кто по ту сторону столкновения (в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. – RusDelfi), показать решительные шаги, а собственному населению – продемонстрировать себя как влиятельного игрока, который решает если не глобальные проблемы, то хотя бы региональные.

Вопрос: а для чего это делается? Если действительно конечная цель – развязать масштабную войну, тогда нужно отделять всю конспирологию, готовиться к войне, а государству – к обороне. В таком случае нас ждут более масштабные мероприятия, чем, например, АТО или ООС.