Сегодня состоится ”Тотальный диктант”
В связи с ограничениями, вызванными эпидемической ситуацией в стране, диктант пройдет только в режиме онлайн. Две главные площадки организованы на онлайн-платформе ZOOM.
В этом году участники диктанта смогут его не только написать, но и посмотреть. Рассказ известного российского писателя Дмитрия Глуховского, который он написал специально для ”Тотального диктанта”, стал основой для одноименного короткометражного фильма, и в эту субботу только участники акции всемирной грамотности смогут увидеть премьеру фильма ”Обещания”. В съемках приняли участие Павел Деревянко, Диана Пожарская (сериалы ”Кухня” и ”Отель Элеон”; Фильм ”Отель Белград”), Анна Слю (”Ночной Дозор”, ”Дневной Дозор”) и Ирина Чериченко.
На двух городских онлайн-площадках с лимитированным доступом текст российского писателя Дмитрия Глуховского зачитают филолог Наталья Чуйкина и ”Человек года-2020” доктор Аркадий Попов. На закрытых школьных площадках, организованных для учеников и их родителей, текст будут зачитывать известные таллиннские журналисты, представители спорта и шоу-бизнеса: фигуристка Елена Глебова и фехтовальщица Ирина Эмбрих, артисты кино и театра Эдуард Томан и Александр Окунев, режиссер Алёна Суржикова, топ-стилист Денис Коваленко и модельер Оксана Тандит, телеведущие Елена Соломина, Екатерина Плехова и Вадим Малышкин, радио- и телеведущий Илья Нартов, радиоведущий и шоумэн Виталий Вестеринен, тележурналисты Юлия Календа, Михаил Владиславлев, Илья Бань и репортер Марина Застрогина.
Первый ”Тотальный диктант” провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 16 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд ”Тотальный диктант”, расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2020 году ”Тотальный диктант” написали свыше 270 тысяч участников из 109 стран.
Для многих жителей столицы ”Тотальный диктант”, который проходит здесь при поддержке Таллиннской городской управы с 2013 года, уже стал традицией. Более того, в 2019 году Таллинн завоевал право стать столицей этой международной акции грамотности, а до этого наш город неоднократно становился самой многочисленной площадкой в мире, занимая первое место по количеству участников за пределами России.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.