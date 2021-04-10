Март Хельме собирается сформировать при парламенте группу поддержки по выходу из ЕС

По словам Хельме, это призыв о помощи против Европы с ее федерализацией и процветающей неомарксистской идеологией. Он убежден, что в ЕС пытаются переписать историю и установить цензуру, а из Европейской комиссии сделать правительство Европы.

"Я всегда был сторонником Европейского союза как экономического сообщества и союза наций, и я поддерживаю его по сей день. Но мы видим, как Европейский союз превратился в высшей степени идеологизированный и федералистский организм. В Европейском союзе в прямом смысле слова нарушаются договоры и договор о присоединении Эстонии", — заявил Хельме в интервью ERR.

Политик подчеркнул, что ни он, ни его партия не выступают против ЕС: "Мы против того, чтобы Еврокомиссия становилась правительством ЕС. Кроме того, мы против единых европейских налогов и единой политической идеологии".

Для начала Хельме собирается инициировать дискуссию на тему "Куда движется ЕС и куда движется Эстония в составе ЕС?"

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