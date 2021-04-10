10.04.2021, 12:20
СЕГОДНЯ: Полуфиналы эстонско-латвийской лиги на Delfi TV
Foto: Ilmar Saabas
10 апреля в Риге станут известны финалисты эстонско-латвийской баскетбольной лиги.
В первом полуфинале будут выяснять отношения на площадке латвийские клубы ВЭФ и "Огре" (начало в 17:00).
Во второй паре за пропуск в финал будут соперничать представители эстонского баскетбола таллиннский "Калев/Крамо" и раплаский "Авис/Утилитас" (20:00).
Прямую трансляцию полуфинальных поединков эстонско-латвийской баскетбольной лиги можно наблюдать на Delfi TV.