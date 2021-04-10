ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Полуфиналы эстонско-латвийской лиги

В первом полуфинале будут выяснять отношения на площадке латвийские клубы ВЭФ и "Огре" (начало в 17:00).

Во второй паре за пропуск в финал будут соперничать представители эстонского баскетбола таллиннский "Калев/Крамо" и раплаский "Авис/Утилитас" (20:00).