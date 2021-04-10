Баскетбол
10.04.2021, 16:50

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Полуфиналы эстонско-латвийской лиги

 
Rapla Utilitase treening
Rapla Utilitase treening
Foto: Ilmar Saabas
10 апреля в Риге станут известны финалисты эстонско-латвийской баскетбольной лиги.

В первом полуфинале будут выяснять отношения на площадке латвийские клубы ВЭФ и "Огре" (начало в 17:00).

Во второй паре за пропуск в финал будут соперничать представители эстонского баскетбола таллиннский "Калев/Крамо" и раплаский "Авис/Утилитас" (20:00).

Прямую трансляцию полуфинальных поединков эстонско-латвийской баскетбольной лиги можно наблюдать на Delfi TV.

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