"Калев/Крамо" пробился в финал эстонско-латвийской лиги

Рижане в полуфинале с большим трудом одолели "Огре" - 90:85 (43:41). За две минуты до конца матча ВЭФ уступал 6 очков, но сумел вы править ситуацию в свою пользу.

Во второй паре за пропуск в финал соперничали представители эстонского баскетбола таллиннский "Калев/Крамо" и раплаский "Авис/Утилитас". Упорной борьбы в этом поединке не получилось. Более мастеровитые калевцы диктовали условия на протяжении всего матча - 83:63 (40:27).

Финальный матч состоится в Риге 11 апреля (начало в 20:00). Прямую трансляцию поединка можно наблюжать на Delfi TV.