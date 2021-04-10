ФОТО | Антикоронавирусные протесты на Тоомпеа: люди выстраиваются в цепь, взявшись за руки. Присутствуют и дети

Глава оперативной службы Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер говорит, что утром обстановка была спокойной.

Сотрудники полиции помогают направлять прибывающих людей в группы в соответствии с действующими ограничениями. ”Люди относятся с пониманием, инцидентов не было”, — сказал Пыдер.

Фотокорреспондент Delfi отметил, что все же до сих пор имеют место быть споры с сотрудниками полиции. Сотрудников правоохранительных органов разъясняют о соблюдении мер безопасности, связанных с распространением коронавируса.

По словам фотокорреспондента, среди присутствующих есть уже знакомые лица и по другим протестам. ”Например, здесь находится бывший защитник серебристой ивы в Хааберсти”, — рассказал Андрес Путтинг.

Несмотря на холодный ветер и суровую погоду, в акции протеста можно увидеть немало детей, с ними — бабушка с эстонским флагом в руках.

На место прибыл и черный микроавтобус, из которого играла песня Тыниса Мяги ”Koit” (”Рассвет”), являющаяся неофициальным гимном Поющей революции. На микроавтобусе наклейки "#fakepandemic" и "sõnavabadus".

Подъехал и полицейский автобус, правоохранители через громкоговоритель призывают протестующих соблюдать действующие правила общественного порядка. Маски мало кто носит, многие люди обнимаются при встрече.

Кто-то принес крендель, люди поют гимн Эстонии. Присутствующие выстраиваются в цепь, взявшись за руки. Народ все прибывает и прибывает.

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