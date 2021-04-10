Ближайшие перспективы экспорта товаров — хорошие
При этом экспорт увеличился и без этих товаров. Помимо продукции из сланцевого масла, значительно увеличился экспорт изделий из древесины. Такому быстрому росту экспорта отчасти способствовал эффект базы — в феврале прошлого года экспорт резко упал, и сравнительная база снизилась, — но даже без этого рост экспорта товаров был значительным. Эффект базы особенно сильно повлиял на показатели роста экспорта в апреле и мае, поскольку год назад пандемия привела к глубокому спаду мировой торговли в целом, а также экспорта Эстонии.
На США приходится почти треть роста экспорта
Экспорт продукции из сланцевого масла в этом году увеличился в основном в страны, не входящие в ЕС — Сингапур, США, Саудовскую Аравию, Индию, а также Нидерланды, но продукция также перебрасывается из портов этой страны в другие страны. Что касается всех товаров, то за первые два месяца этого года больше всего увеличился экспорт в США, Сингапур, Саудовскую Аравию, Нидерланды, Швецию, Германию и Индию, при этом на долю США приходится более 30%. Рост экспорта в США происходит в основном за счет сланцевого масла и оборудования связи. Больше всего в этом году сократился экспорт в Финляндию, Турцию, Данию и Бельгию.
На фоне сильного роста экспорта вызывает удивление снижение объёмов производства в обрабатывающей промышленности
На фоне сильного роста экспорта удивительно снижение объёмов производства в обрабатывающей промышленности — крупнейшем экспортёре товаров. По расчётам Департамента статистики, объём производства в обрабатывающей промышленности снизился на 10% в феврале и почти на 6% за два месяца этого года. На этот показатель также повлиял эффект базы, но он имел противоположный эффект — в феврале прошлого года объём производства в обрабатывающей промышленности продемонстрировал сильный разовый рост и повысил сравнительную базу. Однако даже без учёта этого эффекта базы объём производства в обрабатывающей промышленности снижался. Изменения в объёме экспорта товаров и обрабатывающей промышленности различались и в прошлом, но за последние шесть месяцев разрыв увеличился и в феврале стал самым большим за последние 10 лет. Столь резкий спад в обрабатывающей промышленности удивляет ещё и потому, что, по данным Департамента статистики, экспорт этой отрасли, на который приходится 69% объёмов производства в обрабатывающей промышленности, в феврале снизился на 4%. Из 23 видов деятельности в обрабатывающей промышленности объём производства снизился в феврале в 16, при этом самым сильным влиянием стало сокращение объёмов производства в области ремонта и строительства судов, продуктов питания и электронной продукции, электрооборудования, машин и оборудования. С точки зрения роста, однако, более сильное влияние оказало увеличение объёмов производства пластмассовых, химических и деревянных изделий, а также производства металлических изделий.
Индекс деловой активности в производственной сфере еврозоны демонстрирует самые высокие показатели за 24 года
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности зоны евро сильно рос с середины прошлого года, но особенно с начала этого года, и в марте достиг самого высокого уровня за 24 года. За этим показателем стоят рекордные результаты с точки зрения объёмов производства, экспорта, заказов и закупок сырья и комплектующих. Индекс деловой активности в производственной сфере также показывает рост этой отрасли в других частях мира. В то же время это привело к усилению напряжённости в цепочках поставок, поскольку поставки производственных ресурсов и логистика не поспевают за ростом мирового спроса. Однако это оказывает всё большее давление на рост цен. Однако ценовое давление, вызванное этим дисбалансом между спросом и предложением, по всей видимости, будет временным.
Ожидания роста производства и экспорта эстонской промышленности уже достигли самого высокого уровня за последние 2 года
Спрос со стороны основных торговых партнёров Эстонии улучшается — снижение импорта товаров замедляется, но картина по-прежнему сильно отличается от страны к стране. Однако в целом мировая торговля начала стремительно расти и уже достигла уровня конца 2018 года. Таким образом, ожидания роста промышленного производства и экспорта Эстонии уже достигли самого высокого уровня за последние 2 года. Снижение экспортных и импортных цен замедляется, а рост цен производителей в обрабатывающей промышленности, хотя и остаётся умеренным, уже стал самым быстрым за последние 3 года. Можно ожидать, что в ближайшие месяцы экспорт товаров продолжит расти, что также должно поддержать рост производства в обрабатывающей промышленности. Известно, что обрабатывающая промышленность является крупнейшей отраслью в Эстонии. Хотя её доля в общей добавленной стоимости, созданной в экономике, составляет 14%, вместе с цепочками поставок эта доля, а также влияние на экономику Эстонии значительно выше. Текущие экономические ограничения на обрабатывающую промышленность Эстонии не должны иметь большого влияния. Они затрагивают почти 15% экономики Эстонии, к которым следует добавить почти 7% прошлогоднего воздействия на туристический сектор.
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