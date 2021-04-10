В Таллинне подешевело дизельное топливо, в Риге и Вильнюсе цены на "горючку" выросли

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, за ним следовала Рига, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо, несмотря на падение цен, была в Таллинне, а самая низкая — в Вильнюсе, пишет rus.delfi.lv.

На АЗС "Circle K" в Риге цена бензина 95-й марки и дизельного топлива выросла на 0,8% и в пятницу составляла 1,287 евро и 1,187 евро за литр соответственно.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 1,3% — до 1,264 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,3% и стоило 1,135 евро за литр.

На автозаправочных станциях "Circle K" в Таллинне цена бензина 95-й марки не изменилась и составила 1,389 евро за литр, а цена дизельного топлива снизилась на 3,2% — до 1,199 евро за литр.

Цены на автогаз в Риге и Вильнюсе остались стабильными и составляют 0,645 евро и 0,619 евро соответственно. В Таллинне автогаз подешевел на 1,5% до 0,66 евро за литр.

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