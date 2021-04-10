В рамках благотворительной кампании "Tee PAI" медработникам пожертвовали 300 тыс. евро

На прошлой неделе около двухсот пятидесяти человек и компаний начали кампанию "Tee PAI" в знак благодарности и поддержки 17 тысячам эстонских медиков.

Все деньги будут переданы медсестрам и работникам по уходу в виде денежных карт, которые они смогут потратить по своему усмотрению. С 1 июня эти карты можно будет использовать для приобретения услуг в сфере внутреннего туризма, развлечений и культурных мероприятий в Эстонии.

Пожертвовать медработникам может каждый желающий.

Подробнее о кампании и как сделать пожертвование ЗДЕСЬ.

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