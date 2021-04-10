За сутки в Эстонии выявлено 639 случаев заражения коронавирусом, скончались 14 человек

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 340 человек. 273 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавились 89, в Тартумаа — 31, Ляэне-Вирумаа — 28, Рапламаа — 27, Пярнумаа — 20, Вильяндимаа — 17 и Вырумаа — 16 новых случая заражения.

В Валга и Йыгевамаа добавилось по 10, в Ляэнемаа 8, на Хийумаа, в Ярвамаа и Пылвамаа по 6, на Сааремаа — 2. В случае 23 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 827,7 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 16,2% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток была открыта в общей сложности 61 новая истории болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 574 пациента.

За сутки было введено 10 670 доз вакцины. К настоящему моменту в Эстонии 74 370 человек получили обе дозы вакцины.

За сутки скончались 14 человек с коронавирусом: 50-летний мужчина, 56-летний мужчина, 56-летняя женщина, 60-летний мужчина, 67-летний мужчина, 75-летний мужчина, 78-летняя женщина, две 81-летних женщины, 81-летний мужчина, 86-летняя женщина, 94-летняя женщина и 94-летняя женщина, 78-летний мужчина, 80-летний мужчина, 81-летняя женщина, 82-летний мужчина и 82-летняя женщина, 89-летний мужчина и 92-летняя женщина. Всего в Эстонии умерли 1020 человек с коронавирусом.

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