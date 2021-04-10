На следующей неделе в Эстонию доставят вакцину Johnson & Johnson

Главная цель по-прежнему иммунизация людей возраста 60+, передает RusERR.

"На следующей неделе мы получим вакцину Johnson & Johnson. Первая партия будет 2400 доз, точного дня поставки я не знаю, но это будет на следующей неделе. А общее число поставки будет 42 000 доз вакцины", — сказал гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно.

Ситуация с распространением коронавируса в стране медленно стабилизируется. Заполняемость койко-мест в отделениях для пациентов с COVID-19 снизилась до 60%, так что есть вероятность, что больницы вскоре смогут вернуться к привычному плановому лечению.

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