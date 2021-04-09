Новости Эстонии
09.04.2021, 21:55

Хорошие новости: заполняемость койко-мест в COVID-отделениях снизилась до 60%

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07.03.2021 Lääne-Tallinna keskhaigla külastus
07.03.2021 Lääne-Tallinna keskhaigla külastus
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Заполняемость коронавирусных коек снизилась до 60% как в больницах северного, так и южного региона. Постепенно это может привести к восстановлению планового лечения, пишет rus.err.ee.

В Департаменте здоровья рады, что число пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, начало постепенно снижаться. В пятницу, например, в стационарном лечении нуждались 608 пациентов.

"Заполняемость больниц держится на уровне 60% как в больницах северного, так и южного региона. Возможно, что в скором времени мы сможем возобновить традиционное лечение в некоторых отделениях больницы", — прокомментировал нынешнюю обстановку руководитель Департамента здоровья Юллар Ланно.

Ежедневное число инфицированных постепенно снизилось. В эту пятницу в Эстонии выявили 677 новых случаев заражения коронавирусом. Однако для того, чтобы можно было снизить ограничения, показатель должен упасть до 600. Нынешний показатель в три раза больше, чем год назад, во время первой волны COVID-19.

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