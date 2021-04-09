Хорошие новости: заполняемость койко-мест в COVID-отделениях снизилась до 60%

"Заполняемость больниц держится на уровне 60% как в больницах северного, так и южного региона. Возможно, что в скором времени мы сможем возобновить традиционное лечение в некоторых отделениях больницы", — прокомментировал нынешнюю обстановку руководитель Департамента здоровья Юллар Ланно .

Ежедневное число инфицированных постепенно снизилось. В эту пятницу в Эстонии выявили 677 новых случаев заражения коронавирусом. Однако для того, чтобы можно было снизить ограничения, показатель должен упасть до 600. Нынешний показатель в три раза больше, чем год назад, во время первой волны COVID-19.