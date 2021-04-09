ВОЗ пока не рекомендует комбинировать разные вакцины против COVID-19

Харрис напомнила, что стратегическая консультативная группа экспертов (СКГЭ, SAGE) по иммунизации советовала использовать один и тот же продукт для введения обеих доз, представляя в феврале рекомендации по применению вакцины шведско-британской компании AstraZeneca. Тогда специалисты настаивали на проведении специфических исследований по взаимозаменяемости.

Между тем Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) при Институте имени Роберта Коха в Берлине 9 апреля заявила, что считает комбинацию двух препаратов безопасной.

Главное управление здравоохранения Франции в свою очередь отметило, что все провакцинированные AstraZeneca в возрасте до 55 лет должны получить вторую дозу другой вакцины.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) добавило информацию о возможности развития тромбозов в описание вакцины против коронавируса Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca. Это следует из обновленных характеристик препарата.

"Сочетание тромбозов и тромбоцитопении, иногда сопровождающееся кровотечением, в очень редких случаях наблюдалось после вакцинации препаратом Vaxzevria", — говорилось в описании.